Минстрой планирует протестировать новые способы разрешения конфликтов жителей населенных пунктов с застройщиками

Министерство строительства планирует протестировать новые способы разрешения конфликтов жителей населенных пунктов с застройщиками. Это должно помочь избежать протестов подобных тому, который был год назад в Екатеринбурге из-за строительства храма, — пишет газета РБК.

Сейчас повлиять на решение вопросов о городской среде можно только с помощью общественных слушаний, — отмечает издание.

Авторы новой инициативы предлагают дать жителям право на окончательное решение по ключевым темам при разработке проекта.