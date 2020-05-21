Из тюрьмы сегодня должен выйти бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн. Оставшуюся часть срока он будет отбывать дома.

В декабре 2018 Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в нарушении правил финансирования предвыборной кампании Трампа и налоговых махинациях.

Перевод из тюрьмы под домашний арест, как передает телеканал CNN связан со вспышкой коронавируса в исправительном учреждении, где находился бывший адвокат президента.