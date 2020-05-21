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10:31, 21 мая 2020

Из тюрьмы сегодня должен выйти бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн

Из тюрьмы сегодня должен выйти бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн. Оставшуюся часть срока он будет отбывать дома.
В декабре 2018 Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в нарушении правил финансирования предвыборной кампании Трампа и налоговых махинациях.
Перевод из тюрьмы под домашний арест, как передает телеканал CNN связан со вспышкой коронавируса в исправительном учреждении, где находился бывший адвокат президента.



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