Ни одну московскую онкологическую больницу не перепрофилировали под лечение коронавируса. Так заверили в департаменте здравоохранения столицы. Там отвергают жалобы на то, что онкологическую помощь москвичам оказывают не в полном объеме. К некоторым пациентам, как сказали в столичной администрации, домой выезжают врач с медицинской сестрой. Таким образом больные могут не выходить из дома.