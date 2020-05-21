Ни одну московскую онкологическую больницу не перепрофилировали под лечение коронавируса. Так заверили в департаменте здравоохранения столицы. Там отвергают жалобы на то, что онкологическую помощь москвичам оказывают не в полном объеме. К некоторым пациентам, как сказали в столичной администрации, домой выезжают врач с медицинской сестрой. Таким образом больные могут не выходить из дома.
2020-05-21T10:31:23+03:00
2020-05-21T10:55:23+03:00
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10:31, 21 мая 2020
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