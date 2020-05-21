Жительницу Москвы задержали по подозрению в распространении ложной информации о продаже защитных масок. В Следственном комитете говорят, что задержанная уже признала вину. Она разместила видеоролик, где утверждалось, что в московских магазинах продают средства защиты из китайской гуманитарной помощи и в качестве доказательства показала этикетку с надписью на китайском языке. Позже сообщалось, что это была лишь информация производителя.