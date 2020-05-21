Совет Федерации планирует законодательно установить понятие самоизоляции и прописать порядок ее введения. С такой инициативой выступил комитет по конституционному законодательству.

Изменения предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима и определить пределы полномочий регионов в этой сфере. Как отметила зам председателя комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, на данный момент вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны, однако проходить обычную процедуру законотворчества в условиях пандемии означало бы рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Рукавишникова добавила, что сейчас сенаторы хотят установить «правила игры» на будущее. Которые были бы понятны, взвешены и максимально учитывали имеющиеся ресурсы и интересы.

Режим самоизоляции и ограничения на перемещение граждан в российских регионах начали вводить из-за пандемии коронавируса с конца марта.