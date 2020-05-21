Колумбийский университет: Американские власти могли предотвратить смерть более 50 тысяч жителей от коронавируса

Американские власти могли предотвратить смерть более 50 тысяч жителей от коронавируса, — считают исследователи из Колумбийского университета. По их мнению, такой вариант был возможен, если бы санитарные меры руководство страны и штатов начало вводить на две недели раньше, — пишет газета The New York Times.

Ученые предостерегают Вашингтон от быстрой отмены санитарных норм – в этом случае возможен резкий рост смертности.

Сейчас в Штатах зафиксировано более полутора миллионов случаев заражения коронавирусом. Свыше 90 тысяч человек, у которых была подтверждена инфекция, скончались.