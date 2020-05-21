Количество выявленных случаев коронавируса по всему миру превысило пять миллионов

Активнее всего болезнь распространяется сейчас в Бразилии.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который собирает официальные данные о больных, в мире на текущий момент нашли пять миллионов восемьдесят случаев коронавируса. Международная группа волонтёров Worldometers в свою очередь сообщает, что заболевших сейчас чуть более пяти миллионов и девяноста тысяч.

Больше всего случаев, это около полутора миллионов, в США. За ними идёт Россия, где по официальным данным более трёхсот тысяч больных. А третьей страной сегодня считается Бразилия, где власти отчитались уже о двухстах девяносто одной тысяче случаев. Как сообщает немецкая телерадиокомпания «Дойче велле», медицинские эксперты опасаются, что южноамериканская страна идёт к катастрофе. Проблема в том, что большинство людей не соблюдают необходимые в условиях эпидемии ограничения и власти проводят недостаточно тестов на коронавирус. Вчера агентство Reuters писало,что в Бразилии зафиксировали самую высокую суточную смертность от новой болезни. Только за день там умерли почти тысяча двести человек, а всего по стране жертв коронавируса насчитывают около восемнадцати тысяч.

О коронавирусе нового типа стало известно в конце прошлого года. Считается, что он появился в городе Ухане на юго-востоке Китая. Около трехсот тридцати тысяч пациентов с новой болезнью умерли, а коло двух миллионов выздоровели.