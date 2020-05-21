Госдума рассмотрит во втором чтении инициативы правительства по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, депутаты подготовили множество поправок, которые касаются поддержки малого и среднего бизнеса, а также простых россиян.

Сообщается, что пострадавшие от коронавируса компании смогут расторгнуть договор аренды без каких-либо штрафов. Правда, только после двухнедельных переговоров о снижении платы.

В то же время, как обращает внимание пресса, в законопроект внесли пункт о том, что арендодатель может оставить у себя обеспечительный платеж. В третьем и окончательном чтении документ собираются рассмотреть завтра.