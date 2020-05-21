Киев собирается подавать меморандум в Международный Морской трибунал, — сказал зам.министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
В конце 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе украинские военные корабли. Тога российская сторона применила оружие. Задержанных, среди которых были раненые, обвинили в нарушении границы. Минувшей осенью их передали Киеву в рамках обмена заключенными.
Украина намерена потребовать от Москвы компенсацию для моряков, которые были задержаны в Керченском проливе
Киев собирается подавать меморандум в Международный Морской трибунал, — сказал зам.министра иностранных дел Украины Евгений Енин.