КоммерсантЪ: Министерство обороны России считает, что парад Победы можно провести не раньше сентября

Министерство обороны России, как пишет газета «Коммерсантъ», считает, что парад Победы можно провести не раньше сентября. Как рассказали изданию сразу несколько источников в ведомстве, сейчас эта тема остро обсуждается как в министерстве, так и в Кремле.

Точную дату не решаются назначить из-за непредсказуемости развития эпидемии. Рассматривают в качестве одного из вариантов 3-е сентября.

Между тем, накануне газета РБК писала со ссылкой на свои источники в администрации президента, что в Кремле обсуждают вопрос о проведении парада Победы в один день с голосованием по поправкам в Конституцию 24 июня.