Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 40 тысяч. Только за последние сутки из больниц выписали чуть более 3700 пациентов, — рассказала вице-премьер Анастасия Ракова. Она добавила, что медики проводят специальные исследования, которые должны подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке некоторые пациенты получают рекомендации, поскольку им необходимо оставаться под наблюдением.
2020-05-21T09:31:26+03:00
2020-05-21T09:31:26+03:00
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09:31, 21 мая 2020
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