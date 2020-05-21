Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 40 тысяч. Только за последние сутки из больниц выписали чуть более 3700 пациентов, — рассказала вице-премьер Анастасия Ракова. Она добавила, что медики проводят специальные исследования, которые должны подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке некоторые пациенты получают рекомендации, поскольку им необходимо оставаться под наблюдением.