В мире за последние сутки было зарегистрировано наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом

Всего выявили около 106 тысяч инфицированных, — сказали во Всемирной организации Здравоохранения. Две трети случаев приходится на четыре страны, но при этом эксперты организации не уточнили, какие именно.



По некоторым данным, общее число случаев заражения инфекцией уже достигло отметки в пять миллионов.

Накануне сообщалось, что тяжелая ситуация складывается в последние дни в Бразилии, которая стала новым очагом пандемии. Официально там более 250 тысяч заболевших, но эта цифра может быть выше, поскольку здесь тестируют незначительное число жителей.