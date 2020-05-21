Летние Олимпийские игры в Токио могут быть отменены, если их не получится провести летом 2021 года

Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Томас Бах не исключил отмены Олимпиады в Токио, если ее не удастся провести в 2021 году. Ранее соревнования из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены. Теперь открытие Олимпиады запланировано на 23 июля будущего года. В конце апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что если страна не справиться с коронавирусом, то Игры в Токио нельзя будет провести и через год.

В этой связи Томас Бах отметил в интервью BBС , что понимает опасения организаторов Олимпиады. В то же время, по словам Баха, менять каждый год график международных федераций по всему миру тоже невозможно. У спортсменов должна быть определенность –подчеркнул глава МОК.

Ранее сообщалось, что расходы по переносу токийской Олимпиады оценили в сотни миллионов долларов. При этом Кобэ Абэ подчеркнул, что Япония не планирует покрывать дополнительные издержки, связанные с переносом Игр.