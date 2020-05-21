Суд рассмотрит жалобу защиты историка Олега Соколова на продление ареста

Адвокат обвиняемого убежден, что Соколов должны отпустить домой.

Заседание пройдет в Петербургском городском суде. Адвокат Олега Соколова Александр Почуев сообщил журналистам, что будет добиваться пересмотра меры пресечения на домашний арест. По словам Почуева, историк должен вернуться домой, поскольку в следственном изоляторе «Кресты», где он сейчас находится, есть риск заразиться коронавирусом. СИЗО в начале этой недели действительно закрылось на карантин в целях предупреждения распространения вируса. В то же время Почуев акцентирует внимание на том, что Соколова в «Крестах» не могут навещать пожилые родители, так как им предписано находиться на самоизоляции. Впрочем, все эти аргументы в суде уже звучали, когда два месяца назад проходило заседание о продлении меры пресечения. Тогда суд к доводам защиты не прислушался и оставил Соколова под стражей до сентября.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.