Столичные власти обещали разобраться с жалобами москвичей на штрафы, выписанные с помощью Социального мониторинга

Столичные власти обещали разобраться с жалобами москвичей на штрафы, выписанные с помощью приложения Социальный мониторинг. Их размер уже превысил 200 миллионов рублей.

Мэрия отменила почти пятьсот штрафов. Речь идёт о наказаниях за якобы нарушение режима изоляции, при этом уведомления москвичам, заболевшим коронавирусом или ОРВИ, о необходимости подтвердить свое местоположение приходили исключительно ночью. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков пообещал газете Коммерсант: другие штрафы, которые власти города признают некорректными, отменят тоже. По его словам настройки приложения Социальный мониторинг изменили, уведомления людям теперь приходят с девяти утра до десяти вечера. Программа, которая отслеживает перемещение больных коронавирусом и ОРВИ, а также тех, кто с ними контактирует, вызывает жалобы жителей столицы. Людей штрафуют на 4 тысячи рублей по их словам ни за что. Причём неоднократно. В итоге штрафы порой достигают десятков тысяч рублей. Сейчас тестируют функцию видеоконференций по процедуре обжалования, сказал газете Данчиков. В свою очередь источник издания в мэрии признал цитата «карательную» функцию приложения. При этом он уверяет, что программа призвана обеспечить безопасность людей, которых могут заразить граждане, обязанные сидеть дома.

Прокуратура Москвы начала проверку жалобы на приложение. Поводом стала информация от столичной пенсионерки, которая еще в марте выехала во Владимирскую область, а в мае якобы получила два штрафа от мэрии о нарушении режима изоляции, пишет газета КоммерсантЪ.