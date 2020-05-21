Олимпиаду в Токио в следующем году придется отменить, если ее вновь не удастся провести. Как сказал в интервью ВВС глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, невозможно каждый год менять график международных федераций по всему миру, у спортсменов должна быть определенность.

Он признал, что для проведения Олимпийских игр могут потребоваться дополнительные меры безопасности, возможно даже карантин для спортсменов и других участников.

Олимпиада в Токио должна была пройти этим летом. Ее перенесли из-за коронавируса.