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08:33, 21 мая 2020

Греция собирается открыть в середине июня курортный сезон

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Афины продемонстрировали всему миру, как нужно бороться с распространением коронавируса. Международные чартерные рейсы начнут отправляться на популярные греческие курорты в июле, передает ВВС. В других странах-членах ЕС министры туризма обещают сделать все возможное для быстрого и полного восстановления этой сферы в Европе.



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