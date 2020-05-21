Греция собирается открыть в середине июня курортный сезон

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Афины продемонстрировали всему миру, как нужно бороться с распространением коронавируса. Международные чартерные рейсы начнут отправляться на популярные греческие курорты в июле, передает ВВС. В других странах-членах ЕС министры туризма обещают сделать все возможное для быстрого и полного восстановления этой сферы в Европе.