Химкинский суд должен приступить сегодня к делу пилота самолета «Суперджет» Дениса Евдокимова

Его обвиняют в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево год назад. Ожидается, что в ходе заседания прокурор огласит обвинительное заключение, после чего сам подсудимый выскажет свою позицию по нему. По версии следствия, Евдокимов не соблюдал процедуру эксплуатации самолета при посадке, что привело к трагедии. Он вины не признает. Пилот настаивает, что после удара молнии перестала работать система управления самолета, поэтому ему пришлось управлять лайнером вручную. В результате катастрофы погиб 41 человек.