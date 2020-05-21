Химкинский суд должен приступить сегодня к делу пилота самолета «Суперджет» Дениса Евдокимова

Его обвиняют в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево год назад. Ожидается, что в ходе заседания прокурор огласит обвинительное заключение, после чего сам подсудимый выскажет свою позицию по нему. По версии следствия, Евдокимов не соблюдал процедуру эксплуатации самолета при посадке, что привело к трагедии. Он вины не признает. Пилот настаивает, что после удара молнии перестала работать система управления самолета, поэтому ему пришлось управлять лайнером вручную. В результате катастрофы погиб 41 человек.
2020-05-21T08:32:49+03:00
2020-05-21T08:35:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 21 мая 2020
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