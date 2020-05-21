Компания, которая возводит док для ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов», пожаловалась на заказчика в Генпрокуратуру

Фирма «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» считает, что Объединенная судостроительная корпорация и Центр судоремонта «Звездочка» намерено затягивают сроки и не платят за уже сделанную работу, пишет издание РБК. Представители подрядчика считают, что вторая сторона хочет разорвать контракт. В свою очередь заказчик обвиняет авторов жалобы в срыве сроков работ. Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встал на долгосрочный ремонт два года назад, после возвращения из похода к берегам Сирии. Работы должны завершиться к 2022 году. Контракт на 86 млрд руб. получил центр «Звездочка».