Московские власти готовы отменить некорректные штрафы, которые были выписаны с помощью «Социального мониторинга»

Как сказал газете «КоммерсантЪ» начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, они планируют использовать сервис видеоконференций для процедуры обжалования. Данчиков признал, что некорректные штрафы приходили в ночное время и более 450 таких взысканий отменены. Сервис «Социальный мониторинг» запустили в столице для пациентов с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также тех, кто с ними контактирует. Программа следит, чтобы пользователь выполнял карантинные требования. Некоторые москвичи, кто использовал приложение, жаловались, что им приходили уведомления о штрафах за нарушения, которых не было.
2020-05-21T08:31:45+03:00
2020-05-21T08:31:45+03:00
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08:31, 21 мая 2020
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