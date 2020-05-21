Московские власти готовы отменить некорректные штрафы, которые были выписаны с помощью «Социального мониторинга»

Как сказал газете «КоммерсантЪ» начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, они планируют использовать сервис видеоконференций для процедуры обжалования. Данчиков признал, что некорректные штрафы приходили в ночное время и более 450 таких взысканий отменены. Сервис «Социальный мониторинг» запустили в столице для пациентов с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также тех, кто с ними контактирует. Программа следит, чтобы пользователь выполнял карантинные требования. Некоторые москвичи, кто использовал приложение, жаловались, что им приходили уведомления о штрафах за нарушения, которых не было.