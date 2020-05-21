Президент США сегодня приедет в Мичиган, жителей которого он недавно призывал протестовать против режима изоляции

Это один из ключевых штатов, который может решить судьбу президентских выборов в ноябре.

В последний раз президент Трамп посещал завод Форда в Мичигане три года назад — и тогда его встречали как сторонники, так и противники. В этот раз из-за пандемии коронавируса все должно пройти спокойнее, хотя несколько недель назад вооруженные винтовками и другим оружием сторонники Дональда Трампа, по его призыву два раза выходили к Капитолию штата протестовать против ограничений, введенных из-за коронавируса губернатором-демокоратом Гретхен Уитмер, с которой Трамп несколько раз вступал в публичную перепалку . Мичиган стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса штатов, и сегодня Дональд Трамп встретится не только с работниками завода Форд, который месяц назад перешел на производство аппаратов искусственной вентиляции легких, но и с лидерами чернокожего населения штата. Несмотря на то, что в Мичигане проживает только 14% чернокожих, на их долю пришлось треть всех диагностированных случаев коронавируса и 40 процентов смертей. Накануне поездки Трамп вновь вступил в перепалку в властями Мичигана и заявил, что отзовет федеральное финансирование штата, если президентские выборы будут проведены по почте — президент США заявил недавно, что если отменить личное голосование, то «ни один республиканец никогда не победит».

Генпрокурор штата Мичиган заявила, что Дональд Трамп обязан будет по закону надеть маску при посещении завода Форда — президент США ни разу за все время пандемии не появился на публике в маске, несмотря на то, что в Белом Доме подтверждено несколько случаев заражения.