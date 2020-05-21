Жителям Чечни запретят передвигаться по республике в течение четырех дней

В связи с празднованием Ураза-байрама дни с 23 по 26 мая объявлены выходными. Это время глава региона Рамзан Кадыров призвал провести дома в условиях изоляции. В инстаграме регионального МВД говорится, что в указанный период не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб.

Ранее стало известно, что в ряде российских регионов мусульмане будут вынуждены отказаться от посещения мечетей. Ограничение общих молитв следует воспринять, как возможность совершенствования, — об этом сказал глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Равиль Гайнутдин призвал всех мусульман принимать все возможные меры, чтобы предотвратить распространение эпидемии.