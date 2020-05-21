Российские власти разработали схему по предупреждению протестов из-за строек

В разработке рекомендаций участвовали министерство строительства и Агентство стратегических инициатив. Среди предложений информирование жителей о предстоящих стройках, проведение опросов, экскурсий и прогулок по территории будущего проекта с привлечением экспертов. Людей хотят также вовлекать в процесс проектирования, пишет издание РБК. По его данным в документе два десятка способов взаимодействия местных администраций, бизнесменов, архитекторов с жителями и общественными организациями. Среди предложений наделить жителей право самим принимать окончательное решение по ключевым вопросам разработки и реализации отдельных проектов. Рекомендации стали разрабатывать прошлой осенью после громких градостроительных конфликтов, в том числе протестов в Екатеринбурге из-за храма в сквере у Театра драма и в Вологде против бетонирования набережной. Всего за последние годы в разных городах произошли сотни конфликтов из-за строек, отмечает РБК. По его данным до конца лет проект могут протестировать в подмосковном Волоколамске, а также Пскове, Красноярске и Ростове-на-Дону.

В Министерстве строительства уточнили, что пока рано говорить о том станет ли документ обязательным для исполнения или останется на уровне рекомендаций.