Американский суд разрешил разрезать обшивку затонувшего «Титаника»

Ученые намерены найти и достать со дна беспроводной телеграф фирмы Marconi, с помощью которого судно передавало сигналы бедствия — пишет газета The Washington Post.

Кроме того, на поверхность могут быть подняты десятки других артефактов. Как отмечается, исследователи впервые получили разрешение на вскрытие корпуса. До этого они могли осматривать затонувший лайнер снаружи и собирать предметы, находящиеся возле него.

По оценкам специалистов, вещи, представляющие исторический интерес, можно будет достать в течение ближайших 10-15 лет, затем «Титаник» может окончательно разрушиться.