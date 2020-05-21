Япония попросит США выдать двух обвиняемых по делу о побеге бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Заявление представителя прокуратуры приводит агентство Kyodo. Ранее стало известно, что суд в Бостоне арестовал бывшего спецназовца и его 27-летнего сына, которые, как предполагают правоохранители, вывезли Карлоса Гона из Токио в футляре для музыкального инструмента.

В начале года в Турции также были арестованы четыре пилота и менеджер турецкой авиакомпании, который предоставил самолеты для побега.

Гон обвиняется в Японии в фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. В конце декабря, находясь под домашним арестом, он бежал в Ливан.