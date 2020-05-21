Олимпийские игры в Токио придется полностью отменить, если не удастся провести их в следующем году

Об этом в интервью телерадиокомпании ВВС сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

По его словам, премьер-министр Япомнии Синдзо Абэ дал понять, что лето следующего года является последним вариантов для проведения Игр. Невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет, а также менять график международных федераций по всему миру, — сказал Бах.

Олимпиада, перенесенная на следующий год на фоне пандемии, должна пройти с 23 июля по 8 августа.