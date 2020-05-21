Совбез ООН проведёт первую неформальную видеоконференцию с жителями Крыма

Мероприятие анонсировал у себя в «Твиттере» первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, страны-члены Совбеза получат хорошую возможность узнать, как живут люди в Крыму.

В Киеве считают, что привлечь жителей полуострова к заседанию в онлайн-режиме Москва решила после шквала международной критики за нарушения устава ООН, а также прав и свобод на полуострове. Прежде всего, притеснения крымских татар.

По мнению постпреда Украины Сергея Кислицы, жители Крыма расскажут Совбезу ООН как добровольно воссоединились с Россией, а международное сообщество повторит, что Крым «временно оккупирован» и призовет Москву прекратить нарушения прав человека.

Украинский дипломат отметил, что россияне инициировали международное мероприятие через несколько дней после 76-й годовщины сталинской депортации крымско-татарского народа — в то время, как до сих пор крымские татары лишены доступа к своей исторической родине, пишет портал Крым.Реалии.

Западные страны на заседании Совбеза до этого призывали Москву вернуть Крым Украине. Российская сторона настаивала, что на полуострове не нарушаются права местных жителей, а вопрос принадлежности Крыма закрыт, так как это территория России.