Рассмотрение уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию, как ожидается, должно начаться сегодня

До этого слушания неоднократно откладывались. Так называемое «кокаиновое дело» должен рассматривать суд присяжных. Но приступить к началу слушаний по существу никак не удается — заседания переносили уже четыре раза, потому что присяжные в Солнцевский суд Москвы не являлись.

Как поясняла защита одного из фигурантов, причина — угроза коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в столице в лучшую сторону с тех пор не поменялась, поэтому неизвестно, состоится ли заседание и на этот раз.

Скандал с перевозкой наркотиков разгорелся в феврале 2018 года, когда стало известно, что на территории российского посольства в Аргентине обнаружили почти 400 килограммов кокаин. Силовики провели спецоперацию, заменив наркотики мукой. Кокаин летом того же года сожгли в крематории.

Троих фигурантов дела, в том числе бывшего завхоза посольства Али Абянова задержали в России, двоих — в Аргентине, еще одного в Германии. Они свою вину не признают. В суд дело передали этой осенью.

Ранее обвиняемым продлили срок ареста до августа.