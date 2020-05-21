Японские эксперты рассмотрят возможность отмены режима ЧС в оставшейся части страны

Неделю назад японский премьер Синдзо Абэ объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введен в Японии из-за пандемии коронавируса, однако в 8 префектурах из 47 его сохранили. Речь идет прежде всего о густонаселенных районах, в частности о мегаполисах Токио и Осаке.

Сегодня эксперты рассмотрят ситуацию именно в этих префектурах, с тем чтобы решить, стоит ли продлевать режим. Специалисты примут во внимание несколько объективных критериев. Прежде всего это индекс заражения в неделю.

К примеру, в Токио не должно выявляться более 70 случаев, а еще совсем недавно обнаруживали около 200 новых инфицированных. Кроме того, учитывается количество свободных палат в больницах, нагрузка на медицинскую систему и охват населения тестами на коронавирус.

Напомню, что режим ЧС был введен в ряде префектур Японии 8 апреля, а 16-го он начал действовать по всей стране. Позже его продлили до 31 мая.