Суд начнет рассматривать по существу дело о гибели 41 человека при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево

Трагедия произошла чуть больше года назад. На скамье подсудимых командир экипажа сгоревшего самолёта Superjet 100 Денис Евдокимов. По версии следствия, пилот посадил лайнер в Шереметьево с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей с большим углом атаки. Это привело к подпрыгиванию самолета при ударах о взлетно-посадочную полосу.

Евдокимова обвиняют в нарушении инструкции, согласно которой после первого удара о землю он должен был снова подняться в воздух и зайти на второй круг. При следующем ударе подломившаяся стойка шасси пробила топливный бак, начался пожар, погибли люди. Самолет, который в начале мая прошлого года должен был улететь из столицы в Мурманск, экстренно вернулся, жёстко сел и сгорел в аэропорту.

Погиб 41 человек из 78-, которые были на борту. Вину пилот не признаёт. По его словам самолет фактически был неуправляем, причиной катастрофы Евдокимов считает недоработку систем лайнера производителем. Изданию Lenta.ru он ранее сказал, что предпринял все возможное. Он выразил соболезнования пострадавшим и родным погибших.

Адвокат пилота намерена добиваться исключения ряда доказательств и возвращения дела в Генпрокуратуру из-за допущенных, по ее мнению, следствием нарушений, пишет газета Коммерсант. Предварительное слушание по делу суд ранее проводить отказался.