Агентство по страхованию вкладов попросило признать основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» банкротом

Лишенный лицензии «Анкор банк», которым в качестве конкурсного управляющего руководит АСВ, подал соответствующий иск в арбитражный суд. Об этом пишет газета «Ведомости». Бизнесмену Андрею Коркунову принадлежала почти половина акций финансовой организации. В марте АСВ заявило о привлечении к ответственности самого предпринимателя и других бенефициаров банка, в том числе Антона Астахова – сына бывшего детского омбудсмена.

Коркунов в 2007 году продал 80% шоколадной фабрики компании Mars.