Петр Порошенко назвал поддельной аудиозапись его разговора с вице-президентом США

По словам бывшего украинского лидера, публикация является очередной атакой и частью спецоперации против стратегических отношений Киева и Вашингтона. Он призвал расследовать, с чьей санкции был сделан вброс и кому это выгодно.

Аудиофайлы, о которых идет речь, позавчера обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. На записях телефонных разговоров Порошенко, тогда возглавлявший страну, обсуждает внутреннюю политику Украины с высокопоставленными представителями Белого дома. По сведениям издания «Украинская правда», генпрокуратура уже начала расследование по делу о государственной измене.