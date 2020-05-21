США заблокировали предложенное Россией заявление Совбеза ООН по Венесуэле

В документе содержался призыв осудить посягательство на суверенитет боливарианской республики, написал в твиттере первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, в проекте не было никаких обвинений.

В начале месяца власти Венесуэлы объявили о предотвращении вторжения боевиков на колумбийской границе. Двое из задержанных оказались гражданами США. Президент Николас Мадуро назвал их сотрудниками службы безопасности Дональда Трампа. Вашингтон свою причастность к инциденту отрицает.