Депутаты Госдумы предложили привлекать к уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалют

Об этом со ссылкой на источники пишет газета РБК. Согласно документам, изменения должны быть внесены в Уголовный кодекс и КоАП. За нарушение правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами будет предусмотрен крупный штраф, а в том случае, если преступление нанесло особо крупный ущерб – наказание вплоть до лишения свободы.

Как отмечается, пакет содержит полный запрет криптовалюты в стране, включая майнинг и последующий оборот.