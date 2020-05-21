Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают о возможности второй волны коронавируса

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сказала, что пандемию не удастся остановить, пока она не пройдет по всем уголкам мира. По ее оценкам, Россия приняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны, однако опасность и риск заболевания сохранились, в связи с чем необходимо соблюдать меры предосторожности.

В мире за последние сутки зафиксирован наибольший прирост случаев заражения коронавирусом. ВОЗ зарегистрировала более 100 тысяч новых инфицированных.