Новый сезон футбольного чемпионата Италии начнется 1 сентября

Нынешнее первенство планируется завершить до 20 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

В этом году сезон был прерван на фоне пандемии. Только в середине мая Италия начала поэтапно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Главный футбольный турнир страны планируется возобновить 13 июня. Игры будут проходить при пустых трибунах. Сейчас лидером первенства является туринский «Ювентус».