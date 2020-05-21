Блогерше из Рязани, рассказавшей о единороссе, посетившим подпольное стендап-шоу, начали поступать угрозы

В разговоре с сайтом «МБХ медиа» Марина Замятина рассказала о двух таких сообщениях в социальных сетях. По словам девушки, уже вечером ей позвонили из полиции и предложили написать заявление. Сотрудники МВД пояснили, что узнали об угрозах из сообщения на сайте региональных новостей.

Ранее стало известно, что правоохранители сорвали подпольный стендап-концерт, проходивший во время изоляции в одном из клубов Рязани. Замятина, которая также была на шоу, написала, что там же оказался член генсовета «Единой России» Артем Никитин. Он, в свою очередь, пояснил, что зашел в заведение за едой на вынос и ждал заказа.