Американская компания Dow Chemical эвакуировала персонал завода и остановила производство после прорыва двух дамб

Воды разлившейся реки попали в пруды-накопители, предназначенные для сточных вод. ЧП грозит подтоплением резервуаров для хранения химический веществ и их попаданием в почву – сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошел в районе города Мидленд в штате Мичиган. Одна из прорванных дамб находится севернее Детройта, где возобновляют свою работу автомобильные заводы General Motors, Ford и Fiat Chrysler.