Россия предложила провести переговоры между Соединенными Штатами и Палестиной

Предполагается, что в саммите в Женеве также смогут принять участие арабские государства – Египет, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на западных дипломатов, знакомых с инициативой Москвы. Источники утверждают, что ООН и Евросоюз поддерживают это предложение и рассматривают его как способ создания нового политического процесса, который позволит решить часть разногласий в ближневосточном регионе. Отмечается, что ни палестинская, ни американская сторона своего согласия на встречу пока не дали. Также неясно, будет ли приглашен на саммит Израиль.
2020-05-21T04:07:33+03:00
2020-05-21T04:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 21 мая 2020
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