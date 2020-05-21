Россия предложила провести переговоры между Соединенными Штатами и Палестиной

Предполагается, что в саммите в Женеве также смогут принять участие арабские государства – Египет, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на западных дипломатов, знакомых с инициативой Москвы. Источники утверждают, что ООН и Евросоюз поддерживают это предложение и рассматривают его как способ создания нового политического процесса, который позволит решить часть разногласий в ближневосточном регионе. Отмечается, что ни палестинская, ни американская сторона своего согласия на встречу пока не дали. Также неясно, будет ли приглашен на саммит Израиль.