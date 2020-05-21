В Москве с помощью приложения «Социальный мониторинг» было выписано уже более 50 тысяч штрафов

Всего, как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, программу установили около 60 тысяч москвичей. Как отмечается, оштрафованы были примерно 30% пользователей. Некоторые из них получили штрафы по 2-3 раза на общую сумму более 200 миллионов рублей.

Приложение разработано для пациентов с коронавирусом, которые переносят болезнь в легкой форме и находятся дома. Москвичи неоднократно жаловались на необоснованные штрафы, полученные за неотправленное в течение часа селфи, даже по ночам, и сбои в геолокации.

Газета «Коммерсант» пишет, что в мэрии пообещали отменить все незаконные штрафы.