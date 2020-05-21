Телеканал HBO покажет документальный фильм о преследованиях геев в Чечне

Главными героями картины стали представители ЛГБТ – сообщества, которые пытаются уехать за пределы региона, а также те, кто им в этом помогает. На сайте компании говорится, что фильм выйдет 30 июня.

Режиссером ленты стал американец Дэвид Франс. Съемки велись в том числе на территории северокавказской республики. Лица большинства героев были скрыты. Премьера картины состоялась в начале года на кинофестивале «Сандэнс». Позже она получила приз зрительских симпатий на берлинском кинофестивале.

О массовом преследовании геев в Чечне в 2017 году писала «Новая газета». Местные власти обвинения в свой адрес отрицают.