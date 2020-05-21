Согласно указу президента, опубликованному на портале правовой информации, такую же награду получили постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям Андрей Аветисян.
Всего в указе Путина на 12 страницах говорится и о вручении других орденов, знаков отличия, медалей, а также присуждении почетных званий.
Владимир Путин наградил официального представителя МИД Марию Захарову Орденом почета
Согласно указу президента, опубликованному на портале правовой информации, такую же награду получили постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям Андрей Аветисян.