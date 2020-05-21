Владимир Путин наградил официального представителя МИД Марию Захарову Орденом почета

Согласно указу президента, опубликованному на портале правовой информации, такую же награду получили постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям Андрей Аветисян.

Всего в указе Путина на 12 страницах говорится и о вручении других орденов, знаков отличия, медалей, а также присуждении почетных званий.