Войска ливийского правительства, признанного ООН, отказались прекращать военные действия

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД Мухаммеда аль-Каблуаи, перемирие может спасти мятежного маршала Халифу Хафтара, который терпит поражение. Ливийская национальная армия под его командованием начала наступление на Триполи в прошлом году, но так и не смогли занять город. Накануне Хафтар отвел войска на несколько километров, чтобы жители города могли свободно передвигаться во время праздника Ураза-байрам.

Гражданская война в стране не прекращается с 2011 года.