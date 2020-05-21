В Адыгее более 150 человек заразились коронавирусом на похоронах

На этом фоне глава района, где произошла вспышка заболевания, подал в отставку. Как пишет сайт «Медуза» со ссылкой на региональное правительство, перед новым исполняющим обязанности руководителя района поставлена задача стабилизировать ситуацию с очагом коронавируса среди местных жителей.

После прошедших в начале мая похорон, на которые пришли более полутысячи человек, был госпитализирован один из участников траурной церемонии. Спустя три недели инфекцию обнаружили уже у 155 жителей района.