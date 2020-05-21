Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии в девять триллионов долларов

Глава ведомства Майк Помпео назвал эту цифру, выступая на пресс-брифинге. Он также отметил, что Китай пообещал направить на борьбу с пандемией два миллиарда долларов – в пять раз меньше, чем США. При этом администрация Дональда Трампа продолжает обвинять власти КНР в том, что их действия на первом этапе распространения инфекции привели к тому, что она приняла характер пандемии. Высказывались предположения, что это часть предвыборной стратегии действующего главы Белого дома.
2020-05-21T03:08:02+03:00
2020-05-21T03:08:02+03:00
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03:08, 21 мая 2020
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