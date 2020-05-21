В жилых домах и социальных объектах Подмосковья возобновили подачу тепла

В последние дни в Московской области, также как и в столице, резко похолодало. Днем синоптики и вовсе прогнозируют на севере региона мокрый снег.

В сообщении областного министерства энергетики говорится, что котельным необходимы сутки для запуска отопления, а также некоторое время для того, чтобы наполнить саму систему. Его снова отключат, как только в регион придет потепление. Будет ли возобновлена подача тепла в жилые дома в Москве пока не сообщалось.