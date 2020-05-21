Полиция задержала трех подозреваемых в стрельбе на юге Москвы

Сам инцидент произошел накануне вечером на Южнопортовой улице. Там неизвестный ранил нескольких человек и скрылся с места преступления. Телеканал РЕН ТВ передает, что этому предшествовал конфликт, начавшийся в районе авторынка. Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Пострадавшие доставлены в больницу. Выясняются детали случившегося.