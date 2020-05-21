Полиция задержала трех подозреваемых в стрельбе на юге Москвы

Сам инцидент произошел накануне вечером на Южнопортовой улице. Там неизвестный ранил нескольких человек и скрылся с места преступления. Телеканал РЕН ТВ передает, что этому предшествовал конфликт, начавшийся в районе авторынка. Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Пострадавшие доставлены в больницу. Выясняются детали случившегося.
2020-05-21T02:08:18+03:00
2020-05-21T02:08:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 21 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…