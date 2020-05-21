Жителям Чечни будет запрещено передвигаться по республике вы течение четырех дней

В связи с празднованием Ураза-байрама дни с 23 по 26 мая объявлены выходными. Это время глава региона Рамзан Кадыров призвал провести дома в условиях изоляции. В инстаграме регионального МВД говорится, что в указанный период не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб.

Ранее стало известно, что мечети в Москве будут закрыты для прихожан по время Ураза-байрама 24 мая. Эти меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.