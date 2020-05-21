Иракские спецслужбы задержали предполагаемого главаря «Исламского государства»

Как передает телеканал «Ас-Сумария», речь идет об Абдулле Кардаше, которого ранее называли одним из кандидатов на пост лидера террористической организации. Еще в 2004 году он был задержан американскими войсками и помещен в тюрьму на юге Ирака, где и встретился с аль-Багдади – будущим руководителем ИГ (запрещена в России).

Об убийстве аль-Багдади в октябре прошлого года сообщил американский президент Дональд Трамп.