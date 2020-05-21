В мире за последние сутки зафиксирован наибольший прирост случаев заражения коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сказал, что ВОЗ зарегистрировала более 100 тысяч новых инфицированных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в мире приближается к пяти миллионам. В пятерку стран, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения входят США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания. Жертвами коронавируса стали уже более 320 тысяч человек.